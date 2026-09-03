Москва3 сен Вести.Представители двух IT-ассоциаций выступили против реформы отрасли связи, которую готовит Минцифры. 3 сентября на круглом столе в "Российской газете" они заявили, что новые требования могут вытеснить с рынка тысячи небольших региональных операторов и негативно повлиять на телекоммуникационный и IT-рынки, передает РБК.

Президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев отметил, что реформа не учитывает роль операторских лицензий для дата-центров. По его мнению, сокращение числа региональных сетей может замедлить развитие новых цифровых сервисов, поскольку крупные операторы сосредоточатся на критически важных услугах.

Как пишет РБК, глава телекоммуникационного комитета АРПП "Отечественный софт" Николай Михайлов считает, что уход региональных операторов лишит IT-компании значительного сегмента клиентов и площадок для тестирования собственных решений. В результате рынок может стать менее устойчивым, а достижение цифрового суверенитета окажется под вопросом. Кроме того, по его оценке, переподключение абонентов к крупным операторам потребует значительных расходов, которые могут лечь на бюджет.

В Минцифры заявили, что пока конкретных решений по реформе не принято и ведомство собирает предложения участников рынка. В министерстве считают, что изменения должны оставить на рынке надежные компании, способные инвестировать в развитие сетей, при сохранении добросовестной конкуренции.

Реформа предусматривает замену 17 видов лицензий на три - базовую, универсальную и генеральную. Они будут различаться набором услуг и территорией работы, а их стоимость вырастет до 1 млн, 10 млн и 50 млн рублей соответственно. Для операторов также введут требования к уставному капиталу и инфраструктурному охвату регионов.

Кроме того, операторов могут обязать устанавливать СОРМ до начала работы, а также рассматривается вероятность запрета для ИП на оказание услуг связи, ужесточения правил для виртуальных операторов и введения минимального взноса в резерв универсального обслуживания - 1 млн рублей в год. При лишении лицензии сеть оператора предлагается передавать крупному игроку в регионе.