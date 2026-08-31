Минцифры предложило выделить IP-адреса белого списка для борьбы с VPN РБК: Минцифры хочет выделить IP-адреса белого списка для борьбы с VPN

Москва31 авг Вести.Минцифры России обратилось к хостинг-провайдерам, сервисам веб-защиты и CDN-провайдерам с просьбой выделить IP-адреса белого списка сайтов в отдельные подсети, сообщает РБК со ссылкой на копию письма ведомства. Это сделано, чтобы убрать из него ресурсы с запрещенным в РФ контентом и VPN-сервисами.

Для сайтов из белого списка можно создать отдельную подсеть, считают крупнейшие хостинг-провайдеры. Из материала следует, что такое решение должно позволить оптимизировать эти сайты и "исключить возможность использования IP-адресов" из белого списка организациями, которые не получили соответствующее согласование.

Просьба ведомства, как отметил один из источников издания, связана с необходимостью убрать из белых списков ресурсы с запрещенным в РФ контентом, а также VPN-сервисы.

Как заявлял глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия") в кулуарах Фестиваля новых медиа, постоянное использование VPN-сервисов небезопасно. Боярский считает, что людей стоит отучать от злоупотребления такими технологиями, особенно это касается молодежи.