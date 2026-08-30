Москва30 авгВести.Постоянное использование VPN-сервисов небезопасно, заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия") в кулуарах Фестиваля новых медиа.
По его словам, стоит отучать людей от злоупотребления такими технологиями, особенно молодежь.
Мы всячески пытаемся отучить, особенно молодежь, находиться в интернете с постоянно включенным VPN, потому что это небезопасноподчеркнул Боярский
Он отметил, что пользователи рискуют зайти в "в те уголки интернета", от опасности которых "всеми своими ресурсами государство пытается их оградить".
Ранее председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко заявил, что использование интернет-ресурсов, которые заблокированы в РФ, может привести к заражению устройства вирусами.