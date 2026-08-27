Россиян предупредили о рисках использования одного никнейма на разных ресурсах Аналитик Зыков: использование одного никнейма на разных ресурсах небезопасно

Москва27 авг Вести.Использование одного никнейма на разных ресурсах может быть небезопасно. Об этом в беседе с RT предупредил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

По словам эксперта, одно и то же имя пользователя на разных сайтах облегчает злоумышленнику поиск остальных учетных записей.

По одному и тому же нику можно довольно быстро связать между собой аккаунты, публикации, старые профили, интересы и другие цифровые следы, то есть собрать более полный портрет пользователя сказал Зыков

Он рекомендовал пользователям не устанавливать одинаковые имена на разных площадках, а также использовать разные пароли и двухфакторную аутентификацию.

Ранее технический директор HASPBOX Александр Гусев предупредил, что пользователи совершают большую ошибку, когда используют одинаковый пароль на всех сайтах.