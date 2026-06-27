Москва27 июн Вести.Неаккуратное использование интернет-ресурсов, который заблокированы в РФ, могут привести к заражению устройства вирусом. О риске предупредил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести".

Из-за неаккуратного использования разных сервисов мы отдаем все сведения, а потом уже к нам все это возвращается. Люди в порыве желания попасть на ресурсы, которые заблокированы или не доступны, ищут по просторам интернета сервисы VPN и ставят первое попавшееся. Особенно, когда видят слово "бесплатно". И статистика завирусованных смартфонов и компьютеров растет. А мы теперь живем, проходим очередной этап обучения работы с вирусами отметил он

Потому, убежден Клименко, гражданам не стоит забывать правил интернет-гигиены, в частности, о необходимости устанавливать антивирусные программы.

И я бы сейчас рекомендовал в России, учитывая, что у нас все очень плохо с нашими партнерами, ставить все-таки программное обеспечение из RuStore. И надо добавить, конечно же, найти способ поставить антивирус. К сожалению, мошенники сейчас развиваются гораздо быстрее, чем мы с вами добавил он

Ранее в Минцифры заявили, что принимают надлежащие меры по снижению использования VPN в России.