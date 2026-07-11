Покупателей хостинга могут обязать регистрироваться через "Госуслуги" В РФ обсуждают обязательную регистрацию пользователей хостинга на "Госуслугах"

Москва11 июл Вести.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ведет обсуждение с представителями хостинг-провайдеров инициативы по введению обязательной идентификации физических лиц, пользующихся хостинговыми услугами, через портал госуслуг. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Предполагается, что нововведение позволит привязать каждый выделенный IP-адрес к конкретному пользователю, имеющему подтвержденную учетную запись на "Госуслугах". В настоящее время провайдеры используют различные методы подтверждения личности клиента, включая электронную почту или оплату услуг картой российского банка. В отрасли напомнили, что схожие требования к идентификации уже применяются для администраторов доменных имен в зонах .ru, .рф и .su.

Ранее министерство рассматривало возможность сделать "Госуслуги" единственным способом идентификации, однако после консультаций с рынком список допустимых вариантов был расширен. Ряд участников рынка выражает мнение, что такое требование может способствовать более эффективной борьбе с фишингом и мошенничеством. Другие эксперты предупреждают о потенциальном увеличении операционных расходов для провайдеров и рисках для розничного сегмента рынка.

Кроме того, высказываются опасения относительно возможных трудностей для иностранных граждан, которые могут столкнуться с ограничениями при аренде хостинга или доменов без доступа к российской системе идентификации.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что цифровизация государственных услуг позволила сэкономить людям огромное количество времени.