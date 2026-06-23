Кабмин начнет в июле эксперимент по доступу к системе госуслуг из-за рубежа

Названы страны, из которых разрешат пользоваться "Госуслугами" Кабмин начнет в июле эксперимент по доступу к системе госуслуг из-за рубежа

Москва23 июн Вести.В июле 2026 года начнется эксперимент по предоставлению доступа к системе госуслуг России из-за границы. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов, говорится, что эксперимент будет проводиться с 1 июля 2026 по 31 декабря 2027 года. В этот период россияне в ряде стран получат возможность регистрироваться в системе индивидуального учета, оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) и пользоваться другими услугами.

Эксперимент проводится на территориях Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Индии, Республики Индонезии, Республики Казахстан, Киргизской Республики, КНР, Малайзии, ОАЭ, Республики Сербии, Турецкой Республики и Республики Узбекистан говорится в постановлении

Эксперимент будет проводиться на мощностях подведомственных МИД хозяйственных учреждений и Россотрудничества в названных государствах. Технической обработкой заявлений граждан РФ будет заниматься уполномоченный многофункциональный центр в Нижегородской области.

Также сообщается, что участие в эксперименте примут Фонд пенсионного и социального страхования РФ и входящее в Ростех АО "Аналитический центр". ФСБ России займется проверкой готовности помещений за границей к участию в испытаниях и защищенности каналов связи.