Москва16 апр Вести.Ко второму чтению законопроекта "Антифрод 2.0" подготовили новые меры против обхода блокировок. Поправки запрещают хостинг-компаниям предоставлять вычислительные мощности владельцам сайтов и IT-систем, которые дают доступ к запрещенной в России информации, под эти ограничения попадают и владельцы VPN-сервисов. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Как пишет газета, если поправки будут приняты, хостинговые компании фактически перестанут выступать в роли нейтральных технических посредников и будут обязаны самостоятельно контролировать, кому они сдают серверы в аренду. Это потребует от них проверки клиентов по "черным спискам" и отказа в обслуживании тем, кто связан с запрещенной информацией.

При этом у значительной части игроков рынка пока нет налаженных процедур и необходимых технологий для эффективного выявления подобных клиентов, а переход к новой модели работы связан с ощутимыми затратами, пишет издание.

Представители отрасли предупреждают, что дополнительные расходы на выполнение новых требований в итоге будут переложены на заказчиков услуг. За последнее время стоимость хостинга уже выросла более чем на 30% на фоне повышения НДС и внедрения систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), сказано в материале. Генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин считает, что необходимость интеграции с базами Роскомнадзора и отказы в адрес части клиентов неизбежно приведут к дальнейшему росту цен на хостинг.

В апреле первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Константин Бахарев в интервью ИС "Вести" заявил о подготовке пакета дополнительных мер по борьбе с мошенниками "Антифрод-2".