Треть провайдеров рискует уйти с рынка Более 30% интернет-провайдеров рискует уйти с рынка из-за реформы Минцифры

Москва24 апр Вести.Около 33% российских интернет-провайдеров может лишиться права оказывать услуги связи из-за разрабатываемой Минцифры РФ реформы лицензирования. Кроме того, новые правила могут привести к подорожанию домашнего интернета.

В соответствии с новой реформой, Минцифры предлагает вместо 20 лицензий оставить только три, а требования ужесточить, пишет "Коммерсант" со ссылкой на презентацию ассоциации "Ростелесеть". Новым правилам получения лицензии сейчас соответствуют только 7,6% провайдеров, следует из документа.

Изменения планируют ввести с 1 сентября 2026 года. Оказывать услуги по новым правилам можно будет с начала 2028 года. Несоответствие требованиям приведет к аннулированию лицензии, отмечается в статье.