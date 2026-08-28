В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" окно для жалоб на сервисы "пробива"

В ГД предложили сделать сервис для жалоб на нелегальные базы персональных данных В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" окно для жалоб на сервисы "пробива"

Москва28 авг Вести.На портале госуслуг может появиться специальный раздел для обращений по поводу незаконных баз персональных данных и сервисов поиска конфиденциальной информации, передает РИА Новости.

С такой инициативой депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Парламентарии предлагают дать пользователям возможность указать ссылку или другой идентификатор подозрительного ресурса, описать нарушение и прикрепить подтверждающие материалы. Затем сведения смогут направляться в уполномоченные ведомства.

По мнению авторов идеи, действующая инфраструктура портала позволит упростить подачу жалоб без создания нового надзорного органа и пересмотра полномочий Роскомнадзора и МВД.

Ожидается, что сервис также сократит число ошибочных и повторных обращений, ускорив реагирование на незаконное распространение личной информации.

Ранее МВД РФ возбудило 5 уголовных дел по выявленным интернет-площадкам, продававшим персональные данные россиян.