Москва28 авгВести.На портале госуслуг может появиться специальный раздел для обращений по поводу незаконных баз персональных данных и сервисов поиска конфиденциальной информации, передает РИА Новости.
С такой инициативой депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву.
Парламентарии предлагают дать пользователям возможность указать ссылку или другой идентификатор подозрительного ресурса, описать нарушение и прикрепить подтверждающие материалы. Затем сведения смогут направляться в уполномоченные ведомства.
По мнению авторов идеи, действующая инфраструктура портала позволит упростить подачу жалоб без создания нового надзорного органа и пересмотра полномочий Роскомнадзора и МВД.
Ожидается, что сервис также сократит число ошибочных и повторных обращений, ускорив реагирование на незаконное распространение личной информации.
Ранее МВД РФ возбудило 5 уголовных дел по выявленным интернет-площадкам, продававшим персональные данные россиян.