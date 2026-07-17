Москва17 июлВести.МВД РФ возбудило 5 уголовных дел по выявленным интернет-площадкам, продававшим персональные данные россиян. Об этом сообщил представитель пресс-центра ведомства в беседе с агентством ТАСС.
Уточняется, что дела возбуждены по статье 272.1 УК РФ (незаконные использование, передача, сбор, хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные).
По указанным пяти уголовным делам … продолжается сбор доказательствприводятся слова собеседника
В июне замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов сообщал, что МВД России пресекло деятельность 5 интернет-площадок наподобие "Глаза бога", продававших данные паспортов, банковских счетов, а также другую информацию. Изъятые на площадках серверы изучаются.