В России возбудили 5 уголовных дел против аналогов сервиса "Глаза бога"

В России возбудили 5 уголовных дел против аналогов "Глаза бога" В России возбудили 5 уголовных дел против аналогов сервиса "Глаза бога"

Москва17 июл Вести.МВД РФ возбудило 5 уголовных дел по выявленным интернет-площадкам, продававшим персональные данные россиян. Об этом сообщил представитель пресс-центра ведомства в беседе с агентством ТАСС.

Уточняется, что дела возбуждены по статье 272.1 УК РФ (незаконные использование, передача, сбор, хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные).

По указанным пяти уголовным делам … продолжается сбор доказательств приводятся слова собеседника

В июне замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов сообщал, что МВД России пресекло деятельность 5 интернет-площадок наподобие "Глаза бога", продававших данные паспортов, банковских счетов, а также другую информацию. Изъятые на площадках серверы изучаются.