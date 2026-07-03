В Госдуме предложили ввести ответственность за массовые иски компаний Депутат Панеш призвал усилить контроль за массовой подачей исков компаниями

Москва3 июл Вести.Компании, которые лишились лицензии или статуса регионального оператора и устраивают массовую подачу необоснованных исков, должны нести административную ответственность. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата, которые приводит NEWS.ru, в его приемную поступают обращения из разных регионов с сообщениями о подобных компаниях.

По сути, это попытка переложить собственные финансовые проблемы и убытки на других участников рынка. Предлагаю установить критерии, позволяющие отсеивать массовые иски, не имеющие под собой достаточных доказательств, а также ввести административную ответственность за злоупотребление процессуальными правами сказал Панеш

Парламентарий также предложил проверять компании, которые занимаются массовой подачей исков, чтобы установить, не злоупотребляют ли они правом на судебную защиту.

Кроме того, депутат считает необходимым обязать арбитражные суды направлять информацию в правоохранительные органы о случаях массовой подачи однотипных исков одним заявителем.

По мнению парламентария, подобная практика может создать серьезные риски для малого и среднего бизнеса и привести к росту числа банкротств из-за крупных судебных претензий.