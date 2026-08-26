Москва26 авг Вести.Злоумышленники нередко успевают скрыться до того, как приедут полицейские. Розыскные действия пойдут эффективнее, если позволить неравнодушным гражданам оперативно передавать свидетельства правонарушений, например, через специальный портал. Такое мнение высказал ИС "Вести" адвокат Андрей Князев.

В ближайшем будущем искусственный интеллект "не сможет" оперативно реагировать на правонарушение и направлять данные о нем в соответствующее ведомство. По словам специалиста, потребуется участие "соответствующих людей".

Есть, например, в Москве программа "Активный гражданин", работает очень хорошо, в основном там ставятся вопросы, связанные с благоустройством [территорий]: где-то что-то не убрано, стоянка неправильная - люди прикрепляют, свои фотографии, видеозаписи. Работает это нормально. ... Я считаю, что должна быть федеральная платформа, [принимающая подобные материалы в отношении злоумышленников]. Стоит, наверное, [передать платформу под управление] соответствующих органов, я думаю, что МВД, потому что оно чаще всего сталкивается с правонарушениями - административными и с уголовными преступлениями сказал Князев

Кабмин предложил штрафовать за неисполнение решений губернаторов или оперштабов. Посетительницу московского суда оштрафовали за повреждение имущества.