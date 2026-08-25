В Москве женщину оштрафовали почти на 40 тысяч за дебош в суде

За повреждение имущества оштрафовали посетительницу московского суда В Москве женщину оштрафовали почти на 40 тысяч за дебош в суде

Москва25 авг Вести.В Москве оштрафовали женщину, которая разгромила комнату судебных приставов Хорошевского суда, сообщает MK.RU.

Жительница столицы при входе в здание суда отказалась открыть для проверки рюкзак. Затем она стала снимать на видео приставов, которые попытались ее убедить сделать это. Но съемка в суде без разрешения председателя запрещена, и женщину доставили в комнату судебных приставов для составления протокола об административном правонарушении.

Там она начала бить мебель, сломала стенку кресла, погнула радиоантенну и оцарапала стеновую панель говорится в сообщении

В результате, управление Судебного департамента в Москве через суд взыскало с женщины стоимость поврежденного имущества – 38 900 рублей.