Москва15 июн Вести.Суд в Москве назначил сотруднице Пушкинского музея штраф в 3 тысячи рублей за мат в адрес коллеги, пишет РИА Новости.

Отмечается, что женщины работают в музее диспетчерами. С начала этого года у них неоднократно возникали конфликтные ситуации из-за передачи помещений после смены. Периодически они оставались непроветренными и с мусором.

Одна сотрудница высказала в адрес другой оскорбления, в том числе нецензурного содержания, тирада попала на видео. Потерпевшая написала заявление, и на обидчицу составили протокол по статье КоАП "Оскорбление" сказано в публикации

Женщина признала вину. Ее оштрафовали на 3 тысячи рублей.