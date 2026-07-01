Москва1 июлВести.Тушинский районный суд Москвы оштрафовал заместителя председателя Духовного управления мусульман Дамира Мухетдинова по административному делу о возбуждении ненависти или вражды, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Отмечается, что ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
Суд установил, что согласно выводам экспертов Московского государственного лингвистического университета, на картинах, размещенных на стенах рабочего кабинета Мухетдинова на исторические сюжеты периода татаро-монгольского ига на Руси, выявлены признаки унижения национального и религиозного достоинства, унижения или оскорбления группы лиц по мотивам их национальной или религиозной принадлежностиговорится в сообщении
На Мухетдинова был составлен административный протокол о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
Ранее Мухетдинова оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Поводом для административного дела также стали размещенные в его кабинете картины.