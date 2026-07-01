Суд в Москве оштрафовал замглавы ДУМ Мухетдинова на 20 тыс. рублей

Замглавы Духовного управления мусульман вновь оштрафовали из-за картины Суд в Москве оштрафовал замглавы ДУМ Мухетдинова на 20 тыс. рублей

Москва1 июл Вести.Тушинский районный суд Москвы оштрафовал заместителя председателя Духовного управления мусульман Дамира Мухетдинова по административному делу о возбуждении ненависти или вражды, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Отмечается, что ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Суд установил, что согласно выводам экспертов Московского государственного лингвистического университета, на картинах, размещенных на стенах рабочего кабинета Мухетдинова на исторические сюжеты периода татаро-монгольского ига на Руси, выявлены признаки унижения национального и религиозного достоинства, унижения или оскорбления группы лиц по мотивам их национальной или религиозной принадлежности говорится в сообщении

На Мухетдинова был составлен административный протокол о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Ранее Мухетдинова оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Поводом для административного дела также стали размещенные в его кабинете картины.