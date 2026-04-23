Москва23 апр Вести.Суд в Махачкале оштрафовал на 20 тыс. рублей местного жителя, оставлявшего под ником Donald Trump оскорбительные комментарии в отношении россиян и армян в мессенджере Telegram, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как отмечается, за маской американского лидера скрывается дагестанец Тофик Исмаилов. На него составили два протокола по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Дагестанский "Трамп" полностью признал свою вину в суде и был оштрафован на 10 тыс. рублей за оскорбительные сообщения про россиян и еще на 10 тыс. – за унижение армян.

Ранее Белый дом опубликовал в своем TikTok аккаунте ролик с президентом США Дональдом Трампом, музыкальным сопровождением к которому стала композиция Kavkaz.