Белый дом опубликовал видео с Трампом под трек Kavkaz

Москва22 апр Вести.Администрация США разместила в TikTok ролик с президентом Дональдом Трампом, музыкальным сопровождением к которому стала композиция Kavkaz исполнителя Starly. На это обратило внимание РИА Новости.

Как отмечается, на видео американский лидер приветствует команду по гольфу Oklahoma State Cowboys, изображая удар импровизированной клюшкой.

Трек Kavkaz, использованный в ролике, на сервисе "Яндекс.Музыка" подписан именем Эльбруса Джанмирзоева как автора композиции. При этом сама песня созвучна с другой песней Джанмирзоева — "Бродяга", и, вероятно, представляет собой сэмпл на нее.