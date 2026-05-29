На зампреда ДУМ России Мухетдинова составили протокол о возбуждении вражды

Москва29 мая Вести.В Тушинский районный суд Москвы поступил протокол в отношении первого заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова по статье 20.3.1. КоАП РФ о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, сообщает РБК.

Рассмотрение протокола в суде назначено на 11 июня.

Источники агентства, близкие к руководству мусульманской общины, подтвердили, что речь идет именно о первом заместителе главы ДУМ.

Статья 20.3.1. КоАП РФ предусматривает административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 100 часов или административный арест сроком до 15 суток.