Москва1 июнВести.Мировой судья привлек к административной ответственности первого замглавы Духовного управления мусульман Дамира Мухетдинова, признав его виновным в осквернении предметов религиозного почитания. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Согласно выводам экспертов Московского государственного лингвистического университета, картины размещенные на стенах рабочего кабинета Мухетдинова на исторические сюжеты периода татаро-монгольского ига на Руси, могут способствовать формированию негативного отношения к представителям групп лиц, объединенных по признакам национальной или религиозной принадлежностисказано в сообщении
На Мухетдинова был составлен административный протокол о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.
Ему назначен штраф в 150 тысяч рублей.