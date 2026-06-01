Москва1 июн Вести.Мировой судья привлек к административной ответственности первого замглавы Духовного управления мусульман Дамира Мухетдинова, признав его виновным в осквернении предметов религиозного почитания. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Согласно выводам экспертов Московского государственного лингвистического университета, картины размещенные на стенах рабочего кабинета Мухетдинова на исторические сюжеты периода татаро-монгольского ига на Руси, могут способствовать формированию негативного отношения к представителям групп лиц, объединенных по признакам национальной или религиозной принадлежности сказано в сообщении

На Мухетдинова был составлен административный протокол о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

Ему назначен штраф в 150 тысяч рублей.