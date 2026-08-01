В РФ могут ввести штрафы до ₽1 млн за неисполнение решений глав регионов Кабмин предложил штрафовать за неисполнение решений губернаторов или оперштабов

Москва21 авг Вести.Законопроект, предусматривающий штрафы на сумму до 1 миллиона рублей за неисполнение решений глав регионов или оперативных штабов, направлен правительством России на рассмотрение Госдумы.

Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Проект содержит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в виде отдельной статьи, устанавливающей ответственность за игнорирование решений, принятых главами регионов или оперативных штабов в рамках их полномочий.

Размеры штрафов и тип санкции варьируются в зависимости от категории нарушителей. Для граждан они могут составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок от года до трех лет.

Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, в качестве альтернативы их деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главам субъектов Федерации образовать оперативные штабы, а руководителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей – штабы обороны.

Решения, принятые этими структурами в рамках их компетенции, обязательны для исполнения гражданами, организациями, а также органами государственной и муниципальной власти.

В пояснительной записке к инициативе указано, что в настоящее время ответственность за их неисполнение предусмотрена лишь в некоторых региональных законах, но не на федеральном уровне.

Вопрос неукоснительного соблюдения требований указа имеет федеральное значение, в связи с чем представляется целесообразным установление административной ответственности за неисполнение обозначенных решений в КоАП подчеркивается в документе.

Сейчас в России действуют повышенные штрафы за нарушение порядка в суде или неисполнение распоряжения судьи, а также установлены штрафы за повторные нарушения.