Москва18 июн Вести.С 1 сентября 2026 года релокантов ждут серьезные последствия за неуплату налогов и штрафов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В частности, последние поправки в закон предусматривают арест имущества релоканта до полной уплаты налогов и штрафов. При этом размер штрафа удвоится за просрочку его уплаты, отметил Соловьев.

Закон предусматривает административную ответственность за высказывания и действия против России, в том числе за дискредитацию российской армии. Но наказание оставалось зачастую неисполненным, поскольку наказуемое лицо не находилось в России и, соответственно, не уплачивало штрафы, подчеркнул юрист.

Теперь же все изменилось, отметил Соловьев.

Могу сказать, что релоканты, очень многие, не уплачивают вовремя налоги. Есть механизм взыскания, наложения ареста, обеспечительные меры. Что касается штрафов, то такого механизма не было. Сейчас законодатель восполнил этот пробел, предусмотрев, что в случае совершения ряда правонарушений, естественно, с 1 сентября, поскольку закон обратной силы не имеет. Там список достаточно большой, в том числе и мелкое хулиганство с особыми признаками, когда, между прочим, это совершается в отношении государственных символов нашей страны. А мы видим это нередко. Но если ты не уплачиваешь штраф, то по решению суда только может быть наложен арест на твое имущество. Раньше это налагалось только на часть имущества в размере штрафа. Сейчас арест, я подчеркну, это не конфискация, это арест как обеспечительная мера, может накладываться на все имущество пояснил Соловьев

Если же гражданин отказывается платить, то встает вопрос о продаже его имущества для восполнения расходов бюджета, заключил юрист.