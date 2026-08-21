Сотни обращений: юристы выступили против новых правил установки вышек связи Минцифры получило сотни обращений против законопроекта о вышках связи

Москва21 авг Вести.Группа юристов направила сотни обращений в Минцифры против законопроекта, меняющего порядок установки вышек сотовой связи. Об этом сообщает CNews.

Недовольство активистов вызвала инициатива, согласно которой местные власти могут лишиться права устанавливать минимальные расстояния от вышек до жилых домов и социальных объектов. Определять соответствующие нормативы сможет только Роспотребнадзор.

По данным издания, из примерно 600 поступивших предложений Минцифры учло только 18. Остальные обращения ведомство отнесло к типовым и связанным с радиофобией. При этом значительная часть сообщений поступила через один интернет-ресурс.

CNews предположил, что за массовой рассылкой может стоять общественница из Санкт-Петербурга Ольга Баранец. В начале 2026 года она назвала законопроект угрозой и призвала юристов направлять свои замечания в Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что действующие нормативы размещения вышек связи основаны на научных и экспериментальных исследованиях.