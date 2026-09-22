Москва22 сен Вести.Несколько общественных потребительских организаций высказались против предлагаемых Минэкономразвития ужесточенных правил возврата купленных онлайн товаров. Эти изменения, по мнению участников профильных организаций, ограничивают права покупателей, пишет "Коммерсант".

В Минэкономразвития, которое является автором поправок в закон "О защите прав потребителей", указали, что они прежде всего направлены на то, чтобы выровнять условия взаимодействия между маркетплейсами и их партнерами. Например, изменения предусматривают возможность полного отказа от возврата отдельных категорий приобретаемых онлайн товаров, в том числе исключение возможности потребителя отказаться от предоплаченной продукции даже до ее получения.

Как отметили в "Общественной потребительской инициативе", с замечаниями которой к законопроекту МЭР ознакомилось издание, в сравнении с действующим регулированием предлагаемые изменения "заметно ограничивают права потребителя при онлайн-покупке товаров".

В Московском обществе защиты потребителей считают, что поправки снижают уровень правовой защищенности потребителей, которые покупают товары онлайн. Там также не исключают, что предлагаемые изменения могут привести к снижению интереса продавцов в достоверном описании товаров, так как несоответствия описания ожиданиям покупателя будут возложены на последнего.

По мнению президента Союза продавцов маркетплейсов Андрея Пасынкова, не все так критично по отношению к покупателям. Согласный с ним глава Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко отмечает, что на маркетплейсах есть категории товаров, проверку которых при возврате покупателем в ПВЗ провести невозможно, что создает для следующих потребителей риск столкнуться с недоброкачественной продукцией.

По данным руководителя судебных проектов юрфирмы "Интеллектуальный капитал" Наргизы Мамажановой, сейчас 62% селлеров жалуются на возвраты, а доля отказов от покупок в сегменте одежды доходит до 45%.