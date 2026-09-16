Эксперт Бахметьев: лекарства можно вернуть в аптеку, если они некачественные

Фармэксперт: иногда закон позволяет вернуть купленные лекарства Эксперт Бахметьев: лекарства можно вернуть в аптеку, если они некачественные

Москва16 сен Вести.Покупатель вправе потребовать замену лекарства или возврат денег, если препарат оказался некачественным или неправильно оформленным, рассказал в беседе с RT коммерческий директор фармацевтической компании "Биннофарм Групп" Игорь Бахметьев.

По словам эксперта, медикаменты входят в перечень невозвратных товаров, поэтому препараты надлежащего качества с целой упаковкой, действующим сроком годности и полной информацией о товаре обменять или вернуть нельзя.

Он особо отметил, что право на возврат защищает потребителя именно от некачественного или неправильно оформленного товара, а не от того, что лекарство "не подошло" или "не помогло".

Требовать замену или возврат денег можно, если срок годности истек или не указан на упаковке, обязательная маркировка отсутствует или повреждена, нарушена целостность упаковки или есть признаки вскрытия. Это также возможно, если препарат не соответствует описанию, содержит осадок или посторонние включения, изменил цвет, его фактическое количество не совпадает с указанным на упаковке либо инструкция отсутствует, перепутана или содержит ошибки, влияющие на безопасность применения.

Требование о замене или возврате денег можно предъявить в течение всего срока годности препарата. Продавец обязан вернуть уплаченную сумму не позднее чем через десять календарных дней со дня получения требования пояснил Бахметьев, сославшись на статью 22 закона "О защите прав потребителей"

При заказе лекарств онлайн действуют дополнительные правила. Если курьер привез препарат ненадлежащего качества или не тот товар, покупатель вправе отказаться от получения, вернуть товар без оплаты или потребовать надлежащего исполнения заказа. Если же препарат оказался качественным, а покупатель просто передумал, вернуть его нельзя, поскольку дистанционная покупка лекарств в этом смысле не отличается от очной, предупредил эксперт.