Москва16 сен Вести.Минэкономразвития подготовило второй пакет мер по регулированию платформенной экономики, в рамках которого ведомство запретило операторам маркетплейсов брать с российских юридических лиц, ИП и самозанятых плату за услуги выше, чем с иностранных партнеров за аналогичные услуги, сообщает РБК.

Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Помимо этого, оператор платформы обязан будет проверять информацию в карточке товара еще до ее размещения, а также следить за уже доступными покупателям карточками. Если проверка выявит недостоверные данные, доступ пользователей к такой карточке должны ограничить. Еще в марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требовала от Wildberries и Ozon пересмотреть работу с продавцами и установить комиссии для российских и иностранных участников на экономически обоснованном уровне, "исключив дискриминацию".

Поправки готовятся в развитие закона "О платформенной экономике", который вступает в силу в октябре 2026 года. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, закон был принят год назад, и все это время площадки готовились к его вступлению в силу, а новый пакет мер направлен на решение вопросов, которые до сих пор вызывают споры в отраслевом сообществе.

Среди других изменений – предельный срок перечисления денег продавцу или владельцу пункта выдачи заказов, не более 30 дней с момента продажи товара. Продавцы также получат право устанавливать минимальную цену на свой товар, ниже которой платформа не сможет ее снижать, и в любой момент отказываться от скидки за счет площадки, если товар еще не куплен. Возврат товара надлежащего качества маркетплейс сможет принять только с согласия продавца, на ответ которому отводится два рабочих дня.

Опрошенные Радио РБК продавцы называют меры Минэкономразвития правильным, но не исчерпывающим шагом. Управляющий партнер юридического бюро "Князев, Сиволоцкая и партнеры" Евгения Сиволоцкая считает, что маркетплейсы, скорее всего, найдут способ "выкрутиться".

Ранее эксперты маркетплейсов уже рассказывали ИС "Вести", как новые правила платформенной экономики изменят работу площадок с продавцами.