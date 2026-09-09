Самозанятым в России с 1 октября ограничат время работы с одним заказчиком

Россиянам напомнили о новых правилах для самозанятых с 1 октября Самозанятым в России с 1 октября ограничат время работы с одним заказчиком

Москва9 сен Вести.В России с 1 октября вступает в силу закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ", который регулирует отношения всех участников процесса онлайн-торговли и предоставления услуг. Некоторые изменения коснутся самозанятых, пишет газета "Известия".

Так, обратили внимание журналисты, самозанятые теперь не смогут работать с одним заказчиком более 60 часов в месяц на протяжении шести месяцев подряд. Отмечается, что новое правило нацелено на предотвращение случаев, когда долгосрочные трудовые отношения заменяются договорами гражданско-правового характера.

При этом нововведения распространяются не на все сферы фриланса, а только на установленный список видов деятельности. Речь идет среди прочего о строительстве и ремонте, логистике и доставке еды, общепите и производстве продуктов, оптовой и розничной торговле, складском хозяйстве, маркетинге, образовании, рекламе, а также операциях с недвижимостью.

Кроме того, пишет газета, с начала следующего месяца цифровые платформы должны предоставлять преференции для самозанятых, которые на добровольной основе принимают участие в программах пенсионного, социального или медицинского страхования.