Депутат Чаплин назвал главные изменения для предпринимателей с 1 сентября Депутат Чаплин: с 1 сентября предпринимателей ждут позитивные изменения

Москва19 авг Вести.С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу изменения, которые затронут предпринимателей, сферу ЖКХ и участие граждан в азартных играх. Об этом сообщил RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, с начала сентября будет уточнен правовой статус мобильной торговли, в том числе автолавок.

Самозанятые граждане теперь смогут на равных условиях включать свои объекты в общую схему размещения, а собственники частных земель получат больше самостоятельности в организации торговли на своей территории сказал Чаплин

Вместе с тем, добавил депутат, в сфере ЖКХ усилятся требования к управляющим компаниям. Для получения лицензии им потребуется подтвердить наличие квалифицированных специалистов с профильным образованием и необходимого материально-технического обеспечения.

Кроме того, с 1 сентября начнет действовать механизм самозапрета на участие в азартных играх. Граждане смогут самостоятельно ограничить доступ к таким развлечениям, чтобы снизить риск необдуманных финансовых решений.