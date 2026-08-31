Минфин напомнил о возможности оформить самозапрет на азартные игры Минфин напомнил о старте механизма самозапрета на азартные игры с 1 сентября

Москва31 авг Вести.С 1 сентября 2026 года россияне смогут добровольно ограничить участие в азартных играх - казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Для включения в специальный перечень необходимо подать заявление в любом МФЦ с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, либо через "Госуслуги" с использованием электронной подписи.

В Минфине отметили, что новый механизм позволит гражданам самостоятельно защищать себя от финансовых рисков. Информация о самоограничении будет учитываться организаторами азартных игр, а в казино, букмекерских конторах и тотализаторах разместят QR-коды с информацией о порядке его оформления.

Срок самозапрета гражданин определяет самостоятельно, но он не может быть меньше 12 месяцев. Отменить его досрочно нельзя. Сведения вносятся в перечень в течение 12 часов после получения заявления, уведомление об этом появляется в личном кабинете на "Госуслугах". Сам перечень закрыт и доступен только организаторам азартных игр, Единому центру учета переводов ставок и контролирующим органам.

После включения в перечень гражданину запрещается делать ставки, в том числе через интернет, получать фишки в казино и залах игровых автоматов и заключать соглашения о выигрыше с организаторами азартных игр. Также ему нельзя направлять рекламу азартных игр.

Исключить человека из перечня можно не ранее чем через 12 месяцев после включения, подав заявление через МФЦ или "Госуслуги". Сведения обновляются в течение 12 часов. Если срок запрета был установлен заранее, ограничение снимается автоматически после его окончания.

В Минфине заключили, что механизм самозапрета распространяется на все легальные виды азартных игр в России.