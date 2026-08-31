Ипотечные каникулы и цифровой рубль: что изменится для россиян с 1 сентября Россиянам рассказали о главных изменениях в законах с 1 сентября

Москва31 авг Вести.С 1 сентября в России вступает в силу ряд законодательных изменений, которые затронут ипотечных заемщиков, пользователей цифрового рубля, участников азартных игр, родителей маленьких детей и тех, кто работает сверхурочно. Об этом говорится в материале MK.RU.

По данным издания, одним из нововведений станут ипотечные каникулы для семей, в которых родился или был усыновлен второй или последующий ребенок. Максимальный срок льготного периода увеличится с шести до 18 месяцев. В течение каникул заемщик сможет приостановить выплаты или уменьшить их размер. Воспользоваться такой возможностью можно будет один раз за время действия ипотечного договора.

Кроме того, с 1 сентября банки должны предоставить клиентам техническую возможность пользоваться цифровыми рублями – открывать счета, переводить деньги и оплачивать ими товары и услуги. Крупные компании с выручкой от 20 млн рублей за предыдущий год также должны будут принимать оплату в цифровых рублях. Для граждан использование новой формы денег остается добровольным, а операции для них будут бесплатными.

Вместе с тем в магазинах и кафе начнут использовать универсальный QR-код. После его сканирования покупатель сможет выбрать банк или платежный сервис для оплаты. При этом отмечалось, что появление единого кода само по себе не приведет к снижению цен на товары.

Изменения коснутся и операций с криптовалютами. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать наиболее ликвидные цифровые валюты в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Перед совершением сделок инвесторам потребуется пройти тестирование и ознакомиться с рисками.

С 1 сентября россияне смогут установить самозапрет на участие в азартных играх. Заявление можно подать через портал "Госуслуги" или МФЦ. Минимальный срок запрета составит один год, а сразу отменить установленное ограничение будет нельзя.

Новые правила также защищают родителей маленьких детей при трудоустройстве. Работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей до трех лет, а также некоторым лицам, воспитывающим ребенка без матери.

Кроме того, при определенных условиях годовой лимит сверхурочной работы может увеличиться со 120 до 240 часов. Такая возможность должна быть предусмотрена коллективным или отраслевым соглашением. Для ряда категорий работников, в том числе занятых на вредных производствах определенных классов, прежний лимит сохранится.

Среди других изменений – приоритетное предоставление отдельных комнат в общежитиях студенческим семьям и студентам с детьми, возможность сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион, а также возврат денег за авиабилет в некоторых случаях, связанных с призывом или поступлением на военную службу.