Эксперт Модель: ипотечные каникулы коснутся семей с двумя и более детьми

Эксперт рассказал о продлении ипотечных каникул Эксперт Модель: ипотечные каникулы коснутся семей с двумя и более детьми

Москва25 авг Вести.С 1 сентября 2026 года ипотечные каникулы затронут семьи с двумя и более детьми. Об этом заявил руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта "Моифинансы.рф" Дмитрий Модель.

В интервью KP.RU он заметил, что ипотечные каникулы для таких семей продлены с шести до 18 месяцев.

При этом для получения отсрочки теперь не нужно подтверждать доход.

Эксперт отметил важный нюанс, который заключается в том, что для включения в программу необходимо обратиться в банк в течение 180 календарных дней с даты рождения или усыновления. При этом, если ребенок родился до 1 сентября 2026 года, семья все равно имеет право на ипотечные каникулы.

Ранее данные ЦБ показали, что россияне наращивают досрочное погашение ипотечных кредитов, стремясь избавиться от долгов по высоким ставкам.