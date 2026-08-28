Для заемщиков со вторым ребенком заработает новый механизм ипотечных каникул Семьи со вторым ребенком получат ипотечные каникулы сроком до 18 месяцев

Москва28 авг Вести.С 1 сентября вступают в силу поправки в закон "О потребительском кредите (займе)", которые предоставляют семьям возможность получить кредитные каникулы по ипотеке сроком до полутора лет при рождении или усыновлении второго и последующих детей.

Инициатива разработана по поручению президента России Владимира Путина и направлена на поддержку заемщиков, обязательства которых обеспечены ипотекой.

Согласно новым правилам, семьи смогут обратиться к кредитору с требованием о приостановке выплат или уменьшении их размера до достижения ребенком возраста полутора лет. Это право может быть реализовано однократно в течение действия кредитного договора и только в случае рождения или усыновления второго и последующих детей.

Максимальная продолжительность каникул составляет 18 месяцев, но не превышает периода до достижения ребенком полутора лет.

В случае усыновления льготный период также ограничен полутора годами с момента усыновления.

Кроме того, право на кредитные каникулы распространяется и на случаи рождения первого ребенка или его усыновления.

Однако в таких ситуациях продолжительность льготного периода не может превышать шесть месяцев. Для этого необходимо, чтобы доход заемщика снизился более чем на 20%, а выплаты по ипотеке составляли свыше 40% от дохода.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон в разговоре с ТАСС пояснил, что с седьмого по восемнадцатый месяц каникул на остаток основного долга будут начисляться проценты по действующей ставке. При этом их выплата не требуется сразу: вся сумма фиксируется и подлежит уплате после завершения льготного периода.

Ранее данные Центробанка показали, что россияне наращивают досрочное погашение ипотечных кредитов, стремясь избавиться от долгов по высоким ставкам.