В России с сентября запретят размещать соцрекламу на ресурсах иноагентов

Володин рассказал о новых ограничениях для иноагентов с сентября В России с сентября запретят размещать соцрекламу на ресурсах иноагентов

Москва29 авг Вести.В РФ с сентября вступит в силу запрет на распространение социальной рекламы на ресурсах, подконтрольных иноагентам. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале спикер ГД продолжил рассказывать о законах, которые вступят в силу с 1 сентября.

Вводится запрет на распространение социальной рекламы на подконтрольных иностранным агентам ресурсах. Также иноагенты не смогут выступать рекламодателями в этой сфере говорится в публикации

Кроме того, до 15 увеличится число статей КоАП, по которым можно привлекать к ответственности находящихся за пределами России лиц за правонарушения против страны. Для обеспечения исполнения судебных решений также вводится возможность ареста их имущества.

С сентября также вступают в силу новые меры поддержки семей. Так, студенческие семьи получат приоритетное право на отдельные помещения в общежитиях вузов. При рождении второго или последующего ребенка родители смогут оформить кредитные каникулы по ипотеке. Продолжительность льготного периода составит до полутора лет.

Помимо этого, работодателям запретят устанавливать испытательный срок для матерей с ребенком, не достигшим трехлетнего возраста. Ранее эта мера распространялась только на матерей с полуторагодовалыми детьми.

Часть инициатив касается защиты прав потребителей и поддержки бизнеса. Среди вступающих в силу с 1 сентября законов – ссылка на реестр сертификатов для товаров на маркетплейсах, штрафы за продажу табачных изделий ниже установленных цен, административная ответственность за продажу просроченных продуктов после уведомления в системе "Честный знак", а также увеличение срока инвестиционного налогового кредита до 10 лет.

Ранее Володин рассказал, что с сентября в стране усилят трудовые гарантии ветеранам СВО. Кроме того, ряд законов будет направлен на защиту россиян от мошенников.