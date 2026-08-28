Володин рассказал, какие законы в соцсфере вступят в силу с 1 сентября

Володин напомнил, что с 1 сентября будут усилены трудовые гарантии ветеранов СВО Володин рассказал, какие законы в соцсфере вступят в силу с 1 сентября

Москва28 авг Вести.В России с 1 сентября вступают в силу ряд законов, которые должны защитить граждан от мошенничества, усложнить деятельность киберпреступникам и усилить трудовые гарантии ветеранам СВО. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем канале в мессенджере MAX он пояснил, как отразятся на жизни граждан новые изменения.

Усиливаются трудовые гарантии для тех, кто защищает нашу страну. В частности, за военнослужащими, участвующими в СВО, закрепляется преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата сотрудников написал Володин

Он добавил, что ряд законов направлены на противодействие мошенникам. Например, с 1 сентября заработает механизм, который будет подтверждать подлинность сайта некоммерческой организации (НКО). На их официальных страницах появится специальная метка. Так, россияне, отправляющие деньги НКО, будут уверены, что их средства не достанутся мошенникам.

Заработает единая система учета платежных карт. Норма будет способствовать борьбе с дропперством - мошеннической схемой, при которой банковская карта человека используется для перевода, обналичивания или отмывания денег, похищенных у других людей пояснил Володин

Ранее он рассказал об изменениях в законодательстве, которые с сентября 2026 года позволят усилить надзор за мигрантами в стране.