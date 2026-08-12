Москва12 авг Вести.Карты, выпущенные маркетплейсами Wildberries и Ozon, будут внесены в единую систему учета платежных карт наряду с банковским "пластиком". Об этом ИС "Вести" рассказала начальник управления Департамента национальной платежной системы Банка России Инна Соловьева.

Она уточнила, что в реестр попадут все платежные карты: и физические, и виртуальные, которые граждане видят в мобильных приложениях.

Что касается электронных кошельков, ситуация следующая. Если к электронному кошельку выпущена карта, например, на платформе маркетплейса, в том числе в виртуальном виде она также попадет в единый реестр карт сообщила Соловьева

Эксперт добавила, что банкам будет даваться представление о том, сколько карт у гражданина во всех кредитных организациях на территории России.

Отмечается, что с 1 сентября 2026 года в России появится единая система учета платежных карт, направленная на борьбу с мошенничеством и дропперскими схемами. При этом ограничение на количество платежных карт начнет действовать лишь со следующего года, и это дает владельцам более 20 карт время, чтобы решить, какие из них сохранить.