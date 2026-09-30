Москва30 сен Вести.Минцифры представило на общественное обсуждение третий пакет мер против кибермошенников "Антифрод 3.0", информация опубликована в канале ведомства в MAX.

Цель пакета - не только ограничить инструментарий мошенников, но и в целом повысить уровень доверия граждан к цифровым сервисам подчеркивают в Минцифры

Основные инициативы пакета: единая "платформа согласий" на "Госуслугах". Пользователь сможет в одном месте увидеть все ранее выданные согласия на обработку персональных данных - и онлайн, и офлайн. Для каждого будет понятно, какая организация получила доступ, какие данные и с какой целью использует. Человек сможет отозвать такое согласие или сообщить в уполномоченные органы, если заподозрит нарушение.

База участников мошеннических схем в ГИС "Антифрод". В нее будут вносить людей, которые передают мошенникам свои абонентские номера или учетные данные в разных информационных системах (таких людей часто называют "дропперами"). Это должно помочь выявлять и блокировать такие схемы. При этом в законопроекте отдельно прописывают, как именно будут вести эту базу, на каких основаниях вносить записи и какие последствия это может повлечь.

Уголовная ответственность за групповое дропперство. Отдельно в рамках пакета разработали инициативу, которая предлагает дополнить статью 187 УК РФ. За дропперство, совершённое группой лиц или по предварительному сговору, планируют ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом.

Введены новые правила продажи сим-карт. Распространять их смогут только прямые дилеры - юридические лица, у которых есть агентский договор с оператором. Физические лица и индивидуальные предприниматели лишатся права заключать такие договоры от имени операторов. Кроме того, операторов обяжут продавать сим-карты только с нулевым балансом: абонент сам внесет деньги на счет, и этот платеж станет дополнительным шагом для идентификации реального пользователя. Также запретят продажу сим-карт, уже оформленных на других граждан, организации или ИП, - чтобы пресечь незаконную перепродажу в интернете.

Организовывать массовые рассылки смогут только сами операторы связи. Сейчас деятельность агрегаторов в этой сфере находится в "серой зоне" и создает риски для мошенничества и незаконной рекламы. Дополнительно в законопроекте предлагают запретить в массовых СМС указывать персональные данные получателя, членов его семьи или близких родственников, если у заказчика рассылки нет законных оснований для их обработки.

Регулирование сим-карт в М2М-устройствах. Речь про сим-карты, которые используют в оборудовании межмашинного взаимодействия (датчики, терминалы, системы мониторинга). Правительство получит право устанавливать специальные правила, чтобы такие сим-карты не применяли для незаконных рассылок и обзвонов.