Минцифры: физлица и ИП больше не смогут продавать сим-карты от имени операторов

Физлица и ИП больше не смогут продавать сим-карты от имени операторов Минцифры: физлица и ИП больше не смогут продавать сим-карты от имени операторов

Москва30 сен Вести.Минцифры РФ запретило физлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) заключать договоры об оказании услуг связи от имени оператора. Дилером может быть только юридическое лицо, указали в министерстве.

Минцифры подготовило третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX. Одним из пунктов является контроль за распространителями сим-карт.

Распространять сим-карты смогут только прямые дилеры - компании, у которых есть агентский договор с оператором. Дилером может быть только юрлицо. Физлица и ИП больше не смогут заключать договоры с гражданами от имени операторов говорится в сообщении Минцифры России

Цепочки посредников между оператором связи и человеком, как отмечается в сообщении, "уходят в прошлое".