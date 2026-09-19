Суд в Москве запретил четыре сайта по нелегальной продаже sim-карт

Четыре сайта по нелегальной продаже sim-карт запретили в Москве Суд в Москве запретил четыре сайта по нелегальной продаже sim-карт

Москва19 сен Вести.Суд Москвы запретил четыре сайта, которые продавали sim-карты без паспорта и договора, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Нелегальные ресурсы обнаружили во время прокурорской проверки.

Представитель надзорного ведомства обратился в суд с иском в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц с требованием признать информацию на сайтах запрещенной к распространению сказано в публикации

В иске надзорного ведомства указывается, что на этих ресурсах можно было купить sim-карту без регистрации паспортных данных, этим могли воспользоваться злоумышленники, чтобы скрыть свое участие в преступлениях.

Постановление вступило в силу немедленно, указано в документах.