Москва19 сенВести.Суд Москвы запретил четыре сайта, которые продавали sim-карты без паспорта и договора, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Нелегальные ресурсы обнаружили во время прокурорской проверки.
Представитель надзорного ведомства обратился в суд с иском в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц с требованием признать информацию на сайтах запрещенной к распространениюсказано в публикации
В иске надзорного ведомства указывается, что на этих ресурсах можно было купить sim-карту без регистрации паспортных данных, этим могли воспользоваться злоумышленники, чтобы скрыть свое участие в преступлениях.
Постановление вступило в силу немедленно, указано в документах.