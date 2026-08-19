Москва19 авгВести.Суд в Москве удовлетворил в полном объеме исковые требования прокурора о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению, сообщает столичная прокуратура в мессенджере MAX.
Хорошевская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга выявила интернет-ресурс, на котором размещена информация о продаже аккаунтов пользователей для подключения к сервису каршерингаотмечается в публикации
Поскольку передача таких аккаунтов другим лицам является незаконной, межрайонный прокурор обратился в суд.
Исполнение судебного решения поставлено на контроль, добавили в прокуратуре.