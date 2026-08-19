Продажу аккаунтов для подключения к каршерингу запрещена по иску прокуратуры

Суд в Москве запретил продажу аккаунтов для подключения к каршерингу Продажу аккаунтов для подключения к каршерингу запрещена по иску прокуратуры

Москва19 авг Вести.Суд в Москве удовлетворил в полном объеме исковые требования прокурора о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению, сообщает столичная прокуратура в мессенджере MAX.

Хорошевская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга выявила интернет-ресурс, на котором размещена информация о продаже аккаунтов пользователей для подключения к сервису каршеринга отмечается в публикации

Поскольку передача таких аккаунтов другим лицам является незаконной, межрайонный прокурор обратился в суд.

Исполнение судебного решения поставлено на контроль, добавили в прокуратуре.