Москва24 сен Вести.Минцифры может запретить субдилерскую схему продажи сим-карт, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя министерства.

В этом случае физлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) запретят заключать договоры об оказании услуг связи от имени оператора.

Минцифры планирует оставить право на распространение сим‑карт только для прямых дилеров операторов связи. При этом дилером может выступать только юридическое лицо, которое имеет прямой агентский договор с оператором связи.

Все это могут включить в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством "Антифрод 3.0". Пока это пакет обсуждают с заинтересованными ведомствами и представителями отрасли, окончательный вариант пакета не готов.

Новые меры направлены на борьбу с серыми схемами распространения сим-карт, уточняет Минцифры.

Независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко отметил, что через субдилеров проходят почти 50% розничных продаж сим-карт, а это тысячи точек по всей России.

Бойко считает, что отказ от субдилеров может сократить доступность сим-карт для населения, увеличить расходы операторов связи на розницу и обслуживание клиентов, ускорить вынужденный переход потребителей в онлайн-каналы продаж.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что доля субдилеров на рынке является незначительной - несколько процентов. Основной объем продаж сим-карт приходится на собственную розницу операторов связи и их партнеров, поэтому отказ от субдилеров не повлияет на рынок.

По мнению Кускова, исключение субдилерского звена из цепочки продаж явно недостаточно для борьбы с серыми сим-картами. Важна более тщательная идентификация абонентов, в том числе через "Госуслуги".

Между тем старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов "МегаФона" Борис Лопатин рассказал в беседе с ИС "Вести", что финансовые расходы при потере смартфона - не единственная проблема.

Если сим-карта попадает в чужие руки, то аферисты смогут взломать все сервисы, которые привязаны к номеру, включая электронную почту, банковские приложения, сайт "Госуслуги", маркетплейсы и мессенджеры. Чтобы минимизировать риск, необходимо устанавливать на сим-карту PIN-код.