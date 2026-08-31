Москва31 авг Вести.Финансовые расходы при потере смартфона - не единственная проблема. Если ваша сим-карта попадет в чужие руки, злоумышленник сможет взломать все сервисы, которые привязаны к номеру, включая электронную почту, банковские приложения, Госуслуги, маркетплейсы и мессенджеры. О том, как снизить эти риски и что делать при потере сим-карты, ИС "Вести" рассказал старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин.

Если SIM-карту из потерянного смартфона переставить в другой телефон, все звонки и сообщения начнут поступать туда. В результате мошенник может перехватывать одноразовые пароли, которые приходят по SMS для входа в аккаунты и подтверждения операций в онлайн-сервисах.

Хотя многие сервисы используют дополнительные меры защиты - пароли, биометрию, различные виды двухфакторной аутентификации, в некоторых случаях одного sms-кода все еще достаточно для получения доступа к аккаунту или подтверждения действий пользователя. Активная сим-карта в руках злоумышленников позволяет сбрасывать пароли, заходить в мессенджеры и атаковать связанные профили. Поэтому при потере сим-карты необходимо первым же делом обратиться к оператору и заблокировать номер отметил эксперт

Чтобы минимизировать риск, можно установить PIN-код на сим-карту. При включенной защите после перестановки симки в другое устройство злоумышленник не сможет пользоваться связью без ввода пароля. Второй вариант - использование eSIM. Такой модуль нельзя физически извлечь из утерянного телефона, а доступ к нему ограничен средствами блокировки самого устройства. К тому же для оформления eSIM требуется обязательная верификация личности абонента.

Помимо защиты сим-карты, стоит позаботиться и о данных на самом устройстве. Эксперт рекомендует включить штатные сервисы поиска телефона. В случае пропажи они позволят узнать, где находится смартфон, перевести его в режим блокировки, а если найти не удастся - дистанционно удалить всю информацию.

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