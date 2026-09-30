Москва30 сен Вести.Минцифры подготовило третий пакет мер борьбы с кибермошенниками, одной из предложенных инициатив станет создание базы участников мошеннических схем, сообщает министерство на своем сайте.

Третий пакет мер по борьбе с интернет-преступниками вынесен на общественное обсуждение.

В рамках ГИС "Антифрод" будет создана база тех, кто предоставляет мошенникам свои абонентские номера и учетные данные в различных информационных системах говорится в сообщении

Отмечается, что такая база повысит безопасность цифровых сервисов и позволит блокировать мошеннические схемы.

Также в рамках антимошеннических мер предлагается создать единую платформу согласий гражданина на Госуслугах, ввести контроль за распространителями сим-карт, запретить продажу предоплаченных и предактивированных сим-карт.

Это комплексный законопроект, который направлен на создание надёжной системы защиты граждан от кибермошенничества подчеркивает Минцифры

Совет Федерации намерен этой осенью принять третий пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам, сообщал в июне зампред Совета Федерации Николай Журавлев.