Москва23 сен Вести.Банк России совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) разрабатывает механизм, который позволит полностью возвращать деньги, похищенные мошенниками. Об этом на XXIII Международном банковском форуме заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

По его словам, сейчас при возврате средств часть суммы может оставаться в одном из банков, инициировавших процедуру компенсации.

Мы сейчас с коллегами прорабатываем механизм, чтобы вся сумма, которая была похищена у человека, возвращалась полностью отметил Уваров

Он добавил, что ЦБ ведет рабочие консультации с НСПК и рассчитывает выработать единый подход к возврату похищенных средств.

Ранее эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал, что кредитная организация обязана вернуть клиенту украденные мошенниками деньги, если она проигнорировала признаки подозрительного перевода, не сообщила о такой вероятности клиенту и не приостановила операцию.