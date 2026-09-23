Москва23 сен Вести.Кредитная организация обязана вернуть клиенту деньги, украденные мошенниками, если проигнорировала признаки подозрительного перевода, не сообщила о такой вероятности клиенту и не приостановила платеж, сообщило РИА Новости со ссылкой на федерального эксперта Ассоциации развития финансовой грамотности Марата Сафиулина.

Деньги должны быть возвращены банком при условии, если он проигнорировал признаки мошеннической операции, не направил клиенту уведомление о подозрительной операции и не приостановил платеж на два дня рассказал аналитик

Он также уточнил, что среди критериев подозрительных операций, установленных Банком России, нетипичная для клиента операция, смена номера телефона, "привязанного" к онлайн-банку, за 48 часов до крупного перевода, а также нахождение реквизитов счета получателя или сведений об устройстве переводящего в базе данных регулятора.

При этом банк обязан компенсировать похищенную сумму только при условии, что клиент своевременно уведомил его о хищении.