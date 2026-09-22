Москва22 сен Вести.Индексация тарифов ЖКХ с 1 октября затронет сферу услуг ресурсоснабжающих организаций, тогда как плата за содержание, ремонт, а также дополнительные услуги останется неизменной. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Индексация не имеет никакого отношения, вот плановая с 1 октября, к вашим управляющим компаниям. То есть речь идет исключительно о ресурсоснабжающих организациях, те, кто добывает, доставляет в наши дома тепло, газ, электричество и воду. Вот именно про эти строчки идет речь, когда мы говорим о плановом повышении с 1 октября сказал Бондарь

Эксперт отметил, что плата за содержание, ремонт и дополнительные услуги, такие как домофон и консьерж, должна остаться неизменной.

Есть такая строчка, как содержание и текущий ремонт, она должна оставаться неизменной с 1 октября. Ну и также цены за дополнительные услуги, ну, например, за домофон, консьержа, охрану, вот подобные вещи – это считается дополнительными услугами. Они с 1 октября также повышаться не должны. То есть исключительно про ресурсы идет речь, когда мы говорим про 1 октября пояснил Бондарь

Ранее юрист Александр Манько рассказал, в каких случаях россияне могут потребовать перерасчет платы за коммунальные услуги.