Москва8 сен Вести.Сумма переплат за коммунальные услуги достигла "серьезной" суммы - 100 миллиардов рублей. Частоту неправильных расчетов можно снизить, если контролирующие органы - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура - будут регулярнее регулярно проводить проверки, выносить предписания на основе обращений граждан. Такое мнение высказал ИС "Вести" член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной Палаты РФ Константин Крохин.

По его словам, тарифы, из которых сложилась итоговая сумма, утверждались несколько лет. Ведь местное управление ФАС подходит к контролю формально, без внешнего вмешательства одобряет любые показатели. Сложившаяся ситуация доказывает неэффективность действующего тарифного контроля.

Можно смело сказать: этот подход формально не работает. Необходимо, чтобы был более, на мой взгляд, более компетентный орган, который бы работал в ежедневном режиме, проверял тарифы. … Этих денег фактически уже нет, их потратили ресурсники, монополисты. ... В том случае, если бы органы исполнительной власти - прежде всего надзорные органы, это не только антимонопольная служба, это и прокуратура - чаще проводили проверки по жалобам граждан и давали предписания на устранение нарушений, начислений неправильных было бы меньше. 100 млрд - это серьезный показатель, который должен изменить отношение к проверкам. Мораторий надо отменить сказал Крохин

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