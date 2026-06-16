ФАС выявила нарушения в тарифах на воду и тепло в 65 регионах

Более 800 нарушений выявила ФАС в тарифах на воду и тепло при проверке ФАС выявила нарушения в тарифах на воду и тепло в 65 регионах

Москва16 июн Вести.Более 800 нарушений в тарифах на тепло и воду, принятых в 65 регионах страны, выявила во время проверки Федеральная антимонопольная служба, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

В 65 субъектах РФ выявлено 801 тарифное решение, которое принято с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов написали в сообщении

Уточняется, что компании, получившие государственное имущество, не вкладывались в его модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и к снижению качества поставляемых потребителям услуг ЖКХ.

Все нарушения должны быть устранены до 1 января 2027 года.

Кроме того, … выявлено 4 млрд рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Средства предписано до 1 октября 2026 года перенаправить на инвестиционные программы, которые предусматривают модернизацию объектов ЖКХ добавили в пресс-службе

В противном случае суммы исключат из платежных документов.