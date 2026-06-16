Москва16 июнВести.Более 800 нарушений в тарифах на тепло и воду, принятых в 65 регионах страны, выявила во время проверки Федеральная антимонопольная служба, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.
В 65 субъектах РФ выявлено 801 тарифное решение, которое принято с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торговнаписали в сообщении
Уточняется, что компании, получившие государственное имущество, не вкладывались в его модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и к снижению качества поставляемых потребителям услуг ЖКХ.
Все нарушения должны быть устранены до 1 января 2027 года.
Кроме того, … выявлено 4 млрд рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Средства предписано до 1 октября 2026 года перенаправить на инвестиционные программы, которые предусматривают модернизацию объектов ЖКХдобавили в пресс-службе
В противном случае суммы исключат из платежных документов.