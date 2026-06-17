В Госдуме обеспокоены нарушениями в формировании тарифов на ЖКХ Володин: ФАС выявила более 10 млрд рублей, необоснованно включенных в тарифы ЖКХ

Москва17 июн Вести.Федеральная антимонопольная служба выявила более 10 миллиардов рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы ЖКХ, а нарушения в сфере тарифообразования зафиксированы в 65 регионах России. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

По его словам, речь идет о средствах, которые ресурсоснабжающие организации закладывали в тарифы на модернизацию коммунальной инфраструктуры, однако фактически эти деньги были использованы не по назначению.

Получается, что качество предоставляемых услуг не улучшалось, а деньги с граждан были взяты. Это не может не вызывать беспокойство написал Володин

Он отметил, что с начала 2026 года ФАС выявила 4 миллиарда рублей необоснованных расходов, включенных в тарифы. Во втором полугодии 2025 года ведомство обнаружило еще 6,59 миллиарда рублей подобных начислений.

Проверки показали нарушения при принятии тарифных решений в сферах тепло- и водоснабжения в десятках регионов страны.

Председатель Госдумы напомнил, что с апреля вступили в силу нормы, расширяющие полномочия ФАС. Теперь служба может самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов, если регионы не устранят выявленные нарушения.

Кроме того, за неоднократное неисполнение предписаний ФАС для должностных лиц предусмотрена безальтернативная дисквалификация на срок до трех лет. По мнению Володина, эти меры помогут усилить контроль в сфере ЖКХ и защитить права граждан.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что тарифы в системе жилищно-коммунального хозяйства не должны "задираться", их необходимо контролировать.