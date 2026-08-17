Управляющие компании проводят махинации с "услугами-призраками" в платежках Эксперт Бондарь: УК зарабатывают на невнимательных жильцах "услугами-призраками"

Москва17 авг Вести.Управляющие компании (УК) используют невнимательность жильцов многоквартирных домов (МКД) для получения дополнительной прибыли путем завышения расходов на водоснабжение и электроэнергию для общедомовых нужд, заявил общественный деятель, эксперт в области ЖКХ Дмитрий Бондарь агентству "Прайм".

Одной из самых распространенных махинаций является предоставление "услуг-призраков". Так, по документам, УК якобы проводит дератизацию или уборку помещений, хотя на деле такие услуги не оказывает, отметил Бондарь.

УК могут сознательно завышать расходы на коммунальные ресурсы – воду и электричество для общедомовых нужд.

Вы платите за "кубы" воды, которых хватило бы, чтобы залить подъезд до потолка, хотя уборщица приходит один раз в месяц с одним ведром приводит "Прайм" слова Бондаря

По закону, любые дополнительные платежи нужно согласовывать на общем собрании собственников жилья, однако УК иногда подделывают протоколы таких собраний, продолжил эксперт.

Даже если переплата с одной квартиры составляет 50–100 руб. в месяц, все жильцы МКД платят за мнимые услуги сотни тысяч рублей в год.

Для проверки действий УК необходимо запросить отчеты о выполненных работах, акты и протоколы собраний, пояснил Бондарь.

При обнаружении расхождений между документами и реальным положением дел жильцам следует обратиться с жалобой в Жилищную инспекцию.

Бондарь назвал также способ отказаться от абонентской платы за домофон.