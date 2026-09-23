От "управляющих" к "обслуживающим": эксперт предлагает изменить статус УК в РФ Эксперт предлагает групповой иск против УК, чтобы победить коммунальщиков

Москва23 сен Вести.Управляющие компании (УК) игнорируют предписания жилищных инспекций, опасаясь лишь силовых структур и нуждаются в смене статуса на "обслуживающие организации", чтобы вернуть себе понимание того, что они являются наемными работниками, а не начальниками собственников жилья.

Об этом ИС "Вести" рассказал эксперт тематической площадки "Жилье и городская среда" Народного фронта, координатор Экспертного совета по устойчивому развитию и зеленому финансированию при Комитете Государственной Думы РФ по финансовому рынку Павел Склянчук.

Недобросовестные управляющие компании (УК) незаконно обогащаются за счет массовых переплат жильцов, пользуясь тем, что из-за заявительного характера защиты прав большинство граждан предпочитают не вступать в судебные тяжбы.

Так, жительница Солнечногорска обнаружила, что УК незаконно завышала плату за отопление, приравняв крышную котельную к централизованной системе. За несколько месяцев женщина переплатила 20 тысяч рублей, а общая прибыль УК с трех домов достигала миллиона в месяц.

После вмешательства прокуратуры возбудили уголовное дело, и заявительнице вернули деньги. Однако остальные жильцы остались ни с чем: из-за заявительного принципа права нужно отстаивать самостоятельно. Многие предпочитают переплачивать, чем судиться, на чем и наживаются недобросовестные коммунальщики.

Эксперт разъяснил порядок действий для собственников жилья, столкнувшихся с необоснованными поборами со стороны УК.

Необходим перерасчет для всех жильцов. У нас в законодательстве существует возможность подавать групповые иски. То есть жительница Солнечногорска могла бы объединиться с соседями, они бы составили одно заявление, просто подписав его совместно и получили бы сразу групповую выплату. Но не всегда граждане умеют организовываться и договариваться. Этот процесс можно упростить. Я бы предложил такую правовую конструкцию: когда выносится решение, копия этого решения направляется истцу, одновременно, направлять по межведомственному взаимодействию в жилищную инспекцию. Чтобы она уже со своей стороны, обладая полномочиями, обратилась в суд с коллективным иском в интересах определенного круга лиц и на основании уже ранее вынесенного решения управляющая компания, если не представит доказательства, что это был единичный случай, а скорее всего таких доказательств нет, тогда суд следующим решением распространит это на жильцов всего многоквартирного дома посоветовал Склянчук

Он считает, что УК перестали бояться жилинспекций и игнорируют интересы жильцов, признавая авторитет только силовых структур. Поэтому эксперт предлагает лишить их статуса "управляющих" и официально перевести в разряд "обслуживающих организаций". Это поможет вернуть их в правовое поле и напомнить, что главная задача компании ЖКХ - обслуживание жителей.

Управляющие компании не сильно боятся жилинспекций. Они боятся людей в погонах: прокуратура, полиция, соответственно, это для них серьезно. Жилинспекция - это действительно орган, который, занимается бумажками - орган, который помогает жильцам в том, чтобы правильно понять жилищное законодательство. А может быть, вообще надо управляющие компании переименовать в обслуживающие организации? Потому что управляющие - как будто бы они начальники, а их работодатель - это совокупность жильцов, собственников каждого многоквартирного дома, над которыми они не начальники заявил Склянчук

Ранее юрист Александр Манько рассказал, что россияне могут потребовать перерасчет платы за коммунальные услуги, если их не оказали или качество было ненадлежащим. Одним из оснований для снижения платы эксперт назвал проблемы с отоплением. Если температура в квартире опускается ниже установленной нормы или отопление отсутствует более 16 часов, потребитель может потребовать перерасчет.